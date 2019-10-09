Песков заявил о «праве поэта на свое видение» после стиха Шнурова о тайге

Песков заявил о «праве поэта на свое видение» после стиха Шнурова о тайге

Любой поэт имеет право «на свое видение», заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, похоже ли стихотворение музыканта Сергея Шнурова на то, как в действительности выглядел отдых Владимира Путина в тайге.

Стихотворение «Осень. Как же хорошо!» Шнуров опубликовал в Instagram днем 9 октября. К посту прикреплена фотография лидера группы «Ленинград» на озере с удочкой. В нем он пишет об «утках под прицелом», «не вошедшем» в кадр министре обороны Сергее Шойгу, офицерах, поваре, охранниках из ФСО и съемочной группе, которые спрятались в канаве.

https://www.instagram.com/p/B3ZOfxFBLb0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix

Президент России Владимир Путин отдохнул с главой Минобороны Сергеем Шойгу в сибирской тайге 6 октября, накануне своего 67-летия. По словам Пескова, российский лидер «наслаждался осенней природой» и собирал грибы.

На видео, опубликованном «РИА Новости», видно, как Путин собирает растения, а также рассказывает Шойгу о шишке, которую он нашел на одном из грибов. Уточнялось, что президент увез эту шишку из тайги в качестве сувенира. На другом видео Шойгу выкапывает кустик брусники, Путин, в свою очередь, посоветовал ему посадить его на своей даче в Подмосковье.