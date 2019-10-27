Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему «стыдно» из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал во время встречи с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Сенцов назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох». После пересмотра видео у Сенцова остался только «стыд за президента» и «гордость за добровольца».

При этом он добавил, что про военных не будет писать, так как у него нет на этого «морального права» из-за неучастия в военных действиях.

С критикой на украинского президента из-за встречи с добровольцами в Донбассе также обрушилась и журналистка Янина Соколова, которая ведет на «5-м канале» Петра Порошенко передачу «Рандеву». По ее словам, президент «нахамил» тем, кто защищал «наш и ваш, кстати, зад все эти пять лет войны», так как «тыкал» добровольцу.

Конфликт между украинским лидером и добровольцами возник в районе села Золотое, где согласно договоренностям должны быть разведены украинские военные и силы самопровозглашенных республик. Во время поездки в это село Зеленский встретил в зоне боевых действий бойца добровольца, который спросил у него, будет ли президент встречаться с участниками акций «Нет Капитуляции», которые протестуют против подписания «формулы Штайнмайера».