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Политика ,  
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Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ему «стыдно» из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, которые он сказал во время встречи с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Сенцов назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох». После пересмотра видео у Сенцова остался только «стыд за президента» и «гордость за добровольца».

При этом он добавил, что про военных не будет писать, так как у него нет на этого «морального права» из-за неучастия в военных действиях.

С критикой на украинского президента из-за встречи с добровольцами в Донбассе также обрушилась и журналистка Янина Соколова, которая ведет на «5-м канале» Петра Порошенко передачу «Рандеву». По ее словам, президент «нахамил» тем, кто защищал «наш и ваш, кстати, зад все эти пять лет войны», так как «тыкал» добровольцу.

Конфликт между украинским лидером и добровольцами возник в районе села Золотое, где согласно договоренностям должны быть разведены украинские военные и силы самопровозглашенных республик. Во время поездки в это село Зеленский встретил в зоне боевых действий бойца добровольца, который спросил у него, будет ли президент встречаться с участниками акций «Нет Капитуляции», которые протестуют против подписания «формулы Штайнмайера».

В ответ Зеленский напомнил, что согласно подписанным договоренностям украинские военные должны быть отведены. «Ты мне переводишь стрелки», — обратился Зеленский к добровольцу. Украинский лидер напомнил, что он является «президентом этой страны» и ему 42 года. «Я же не лох какой-то», — добавил он.

Доброволец, в свою очередь, заявил, что ему сказать больше нечего. После диалога Зеленский констатировал, что им не удалось договориться.

Военные, с которыми говорил президент, «не являются представителями каких-либо силовых ведомств», заявили в штабе Операции объединенных сил. Военные потребовали дать этому «надлежащую правовую оценку».

Некоторые разговоры действительно получились «эмоциональными», признал позже Зеленский. Он добавил, что будет все равно добиваться «завершения войны», но не допустит «капитуляции». Ветеран батальона «Азов», с которым говорил президент, сказал, что они будут оставаться на фронте до тех пор, пока власти не откажутся от отвода военных.

Теги: Олег Сенцов, режиссер, Владимир Зеленский, Донбасс
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