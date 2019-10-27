Зеленский сообщил детали встречи с добровольцами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой разговор с добровольцами в Донбассе «эмоциональным». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он узнал о том, что местные жителей обеспокоены соседством «группы вооруженных людей», поселившихся в частном доме, и решил поговорить с ними. «Некоторые разговоры оказались эмоциональными», — написал украинский президент. Он отметил, что продолжит «работать для завершения войны». Однако это произойдет «не любой ценой»: «капитуляции не будет ни в коем случае», заявил Зеленский.

Накануне Зеленский в Донбассе встретился с добровольцами. Один из них спросил, увидится ли он с участниками акций против «формулы Штайнмайера». «Вы оружие отведите. <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — заявил Зеленский.

В штабе Операции объединенных сил общавшихся с президентом добровольцев сочли самозванцами, отметив, что они находились в Золотом нелегально. В Совфеде после появившейся информации о споре Зеленского с добровольцами заявили, что Киев не готов к разведению сил в Донбассе. Дата встречи в «нормандском формате» при этом «сдвигается в неясное будущее», отметил сенатор Алексей Пушков.