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Военные сочли самозванцами общавшихся с Зеленским в Донбассе добровольцев
Согласно сообщению штаба Операции объединенных сил, Зеленский общался в Донбассе с людьми, которые «жили в частном доме и представились добровольцами»
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе (Фото: Reuters)

Люди в военной форме, с которыми в Золотом разговаривал президент Украины Владимир Зеленский, не являются представителями вооруженных сил или каких-либо силовых ведомств. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

«Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины», — заявили в ООС. Там добавили, что «добровольцы» находились в Золотом нелегально, и потребовали дать этому «надлежащую правовую оценку».

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Зеленский на своей странице в Facebook написал, что во время визита в Золотое местные жители указали ему на частный дом, где находились вооруженные люди. «Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными», — отметил он.

Ранее 26 октября telegram-канал «Последний блокпост #Нет капитуляции» (УНИАН назвал его одним из telegram-каналов Нацкорпуса) опубликовал несколько видео, снятых во время визита Зеленского на линию разграничения в Донбассе. На одном из них президент Украины на повышенных тонах разговаривает с человеком в военной форме, который представился добровольцем.

Зеленского, в частности, возмутил вопрос о том, будет ли он встречаться с участниками акций «Нет капитуляции» (митинги прошли в начале октября и были направлены против реализации подписанной Киевом «формулы Штайнмайера»). «Вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки [на акции] <...> Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то», — отметил он.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, добровольцы, Донбасс
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