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Журналистка сочла «хамской» беседу Зеленского с добровольцами в Донбассе

Разговор украинского президента Владимира Зеленского с добровольцами в Донбассе был «хамским». Об этом в своем Youtube заявила украинская журналистка Янина Соколова.

В своем обращении она напомнила, что в Киеве прошли массовые акции против «капитуляции» в Донбассе. Потом журналистка показала видео, на котором запечатлен разговор Зеленского с добровольцами.

В конце она перешла к обращению к украинскому президенту. По словам Соколовой, сначала Зеленский обзывал Украину в «своих шутках», потом одобрил «подписание соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать». Теперь же, сообщила журналистка, президент «хамит тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет войны».

В своем видеообращении она посоветовала «не ругаться с теми», кто представляет собой «авторитетом нации», отметив, что военные не простят этого Зеленскому.

Политика
Зеленский приехал в Донбасс и поспорил с добровольцами

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Журналистка работает, в частности, на телепрограмме «Рандеву» на «Пятом канале», который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Весной 2019 года он проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Также она является волонтером и помогает украинской армии в Донбассе.

Соколова записала свое видеообращение после того, как президент Украины приехал в расположенное в Донбассе село Золотое, где пообщался с представителями добровольческих отрядов. С одним из бойцов Зеленский поспорил о необходимости отводить войска в регионе. Доброволец напомнил украинскому лидеру об акциях протеста «Нет капитуляции», состоявшихся в Киеве против подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

В ответ Зеленский потребовал «не переводить стрелки» на акции в столице. «Вы оружие отведите», — сказал он. «Я же не лох какой-то», — добавил украинский лидер, напомнив, что он является президентом страны.

Позже в штабе Операции объединенных сил (ООС) сообщили, что люди, с которыми общался украинский лидер, находятся в Донбассе «нелегально», они не являются представителями вооруженных сил или силовых ведомств Украины.

1 октября представители трехсторонней контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», описывающей порядок проведения выборов в Донбассе. Стороны также договорились о разведении сил в Золотом и Петровском, что должно было стать ключевым условием проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия).

Пока разведение войск не состоялось, Киев и самопровозглашенные республики Донбасса возлагают друг на друга вину за срыв договоренностей.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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