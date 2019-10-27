Журналистка сочла «хамской» беседу Зеленского с добровольцами в Донбассе

Разговор украинского президента Владимира Зеленского с добровольцами в Донбассе был «хамским». Об этом в своем Youtube заявила украинская журналистка Янина Соколова.

В своем обращении она напомнила, что в Киеве прошли массовые акции против «капитуляции» в Донбассе. Потом журналистка показала видео, на котором запечатлен разговор Зеленского с добровольцами.

В конце она перешла к обращению к украинскому президенту. По словам Соколовой, сначала Зеленский обзывал Украину в «своих шутках», потом одобрил «подписание соглашения, которое может заставить мою страну капитулировать». Теперь же, сообщила журналистка, президент «хамит тем, кто защищал наш и ваш, кстати, зад все эти 5 лет войны».

В своем видеообращении она посоветовала «не ругаться с теми», кто представляет собой «авторитетом нации», отметив, что военные не простят этого Зеленскому.