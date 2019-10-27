Споривший с Зеленским «самозванец» отказался выполнять просьбу президента

Ветеран добровольческого батальона «Азов», с которым накануне общался в поселке Золотое президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что вместе с другими активистами не покинет Донбасс. Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Telegram-канал «Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї», некий доброволец Денис с позывным Янтарь после беседы заявил, что прибывшие в Золотое добровольцы будут оставаться там до тех пор, пока власти не откажутся от разведения сил, предусмотренного «формулой Штайнмайера».

По его словам, Зеленский пришел на разговор, потому что «просто хотел пообщаться с ветеранами АТО, которые сейчас находятся вблизи линии соприкосновения».

Накануне президент Украины поговорил с вооруженными людьми, которые поселились в одном из частных домов в поселке на линии соприкосновения. Сам Зеленский признал, что некоторые разговоры получились «эмоциональными», пообещав при этом, что продолжит «работать для завершения войны».

Официально украинские военные заявляют, что вооруженные люди, с которыми общался Зеленский, являются самозванцами и находятся в Золотом нелегально.

1 октября представители трехсторонней контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая описывает порядок проведения выборов в Донбассе. Кроме того, стороны договорились провести разведение сил в Золотом и Петровском, что должно стать ключевым условием для организации саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Однако до сих пор выполнить его не удалось, в том числе из-за протестов националистов.