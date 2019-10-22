Путин и Эрдоган договорились о российских патрулях на границе с Турцией

Путин и Эрдоган договорились о российских патрулях на границе с Турцией

Для вывода из зоны сирийско-турецкой границы курдских формирований в регион будут введены российские военные полицейские. Турция и Россия также договорилась о совместном патрулировании границы

Фото: Сергей Новиков / ТАСС

На сирийско-турецкую границу со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Об этом говорится в меморандуме, который по итогам более чем шестичасовой встречи подписали президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Российские военные полицейские будут введены с 12:00 23 октября на участках границы Турции и Сирии, которые находятся «за пределами проведения операции Турции», говорится в меморандуме. Совместно с сирийской пограничной службой они будут способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы. Завершиться вывод подразделений и вооружений должен в течение 150 часов.

Кроме того, по словам Эрдогана, совместное патрулирование будут проводить и российско-турецкие силы. Это произойдет после отвода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы. Турция и Россия будут проводить патрулирование к западу и востоку от района операции Турции в Сирии, кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму существующий статус-кво в зоне проведения Турцией операции «Источник мира» в районе между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн глубиной 32 км будет сохранен.