Эрдоган заявил о возможности новой операции на границе с Сирией

В случае если за 150 часов курдские формирования «Отряда народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (PКK) не покинут северную часть Сирии, Анкара готова будет сама очистить регион. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Мы работаем над созданием безопасной зоны в Сирии, чтобы предотвратить атаки РКК, YPG и ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России. — РБК). Если через 150 часов террористы останутся [в приграничной зоне с Турцией], мы возьмем контроль над регионом и самостоятельно вычистим их с территории», — сказал он.

22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум, согласно которому курдские формирования «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористами, должны в течении 150 часов покинуть приграничную зону в Сирии.

Стороны также договорились о проведении совместного патрулирования на глубине 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира». «При помощи [российско-турецкого] патрулирования мы будем отслеживать, были ли выполнены данные нами условия», — напомнил Эрдоган.

Турция 9 октября начала военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ее целью было уничтожение «террористов» курдских формирований на границе с Сирией и создание на севере республики безопасной зоны, куда могли бы вернуться беженцы. 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в обмен на снятие с Анкары экономических санкций.