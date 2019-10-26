Грузинский премьер оценил потери бюджета от запрета на перелеты в Россию

Бюджет Грузии потерял $350 млн после отмены в начале июля Россией авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр републики Георгий Гахария, передает 1tv.ge.

«Россияне отменили рейсы в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре — за эти пять месяцев бюджет страны потерял $350 млн. Сегодня доходы от туризма в Грузии превышают $2 млрд. Это реальные деньги», — сказал он.

По его словам, в стране необходимо построить новые гостиницы, а также реконструировать исторические памятники. «В Самегрело много мест, где туристы могут остаться на пять-шесть дней. В первую очередь, нужна гостиничная инфраструктура в Зугдиди и Поти. Затем Местия, Мартвили. Семейные отели в Чхороцку следует развивать», — сказал Гахария.

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