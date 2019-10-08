В Госдуме заявили о скором восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в «ближайшее время». Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутат принял участие во встрече межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. По его словам, на ней в числе прочего обсуждалось восстановление авиасообщения между странами. Он отметил, что пока рано говорить о конкретных сроках, однако это может произойти в «ближайшее время». «Мы должны убедиться в безопасности аэропортов», — добавил он.

В разговоре с РБК Калашников пояснил, что изложил на заседании собственный «анализ ситуации». «Я думаю, что все наши межпарламентские встречи и встречи министров, и высказывания политиков и людей способствуют тому, что вот-вот может вернуться не только авиасообщение, но и отмена виз», — сказал депутат.

В пресс-службе Минтранса и секретариате аппарата вице-премьера по транспорту Максима Акимова отказались от комментариев РБК.