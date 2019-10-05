МИД Грузии заявил о готовности к восстановлению авиасообщения с Россией

МИД Грузии заявил о готовности к восстановлению авиасообщения с Россией

Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты. Об этом сообщил журналистам глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, передает ТАСС.

«Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится», — заявил министр, отметив, что уже заявлял о своей позиции по этому вопросу на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Залкалиани также отметил, что отношения между людьми и развитие туризма являются направлениями, способствующими деэскалации.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет на перелеты будет снят после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется в «русофобское русло».