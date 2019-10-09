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Протесты в Грузии ,  
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В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России. В сентябре российский туристический поток сократился на 20%, заявила в эфире программы «Лицом к лицу» на телекомпании «Имеди» глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

По ее словам, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, в связи с чем в третьем квартале прогнозировались «беспрецедентно высокие цифры». Однако в июле потери в туриндустрии составили $57 млн, а в августе — $56 млн. 

Квривишвили также добавила, что в сентябре фиксировалось сокращение турпотока из России, что сказалось на частном секторе, туристической индустрии и бизнесе.

Политика
В Госдуме заявили о скором восстановлении авиасообщения с Грузией

Россия приостановила полеты в Грузию с 8 июля по указу российского президента Владимира Путина, правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину. Такие меры были приняты после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. В частности, во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, что возмутило грузинские власти.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, авиасообщение будет восстановлено после того, как станет очевидно, что ситуация в Грузии не вернется «в русофобское русло».

В конце сентября глава МИДа России Сергей Лавров на фоне первой за десять лет встречи с грузинским коллегой выступил за возобновление авиасообщения: «Это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки».

Теги: Россия - Грузия, авиасообщение
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