В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России. В сентябре российский туристический поток сократился на 20%, заявила в эфире программы «Лицом к лицу» на телекомпании «Имеди» глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

По ее словам, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, в связи с чем в третьем квартале прогнозировались «беспрецедентно высокие цифры». Однако в июле потери в туриндустрии составили $57 млн, а в августе — $56 млн.

Квривишвили также добавила, что в сентябре фиксировалось сокращение турпотока из России, что сказалось на частном секторе, туристической индустрии и бизнесе.

Россия приостановила полеты в Грузию с 8 июля по указу российского президента Владимира Путина, правительству было поручено принять меры по возвращению туристов на родину. Такие меры были приняты после массовых протестов в Тбилиси, поводом для которых стал инцидент в парламенте Грузии с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. В частности, во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, что возмутило грузинские власти.