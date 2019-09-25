Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

По словам главы российского МИДа, граждане Грузии осознали контрпродуктивность провокаций против России

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года. Об этом министр заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», — сказал Лавров. «И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — добавил он.

По словам министра, ситуация обострилась из-за «хамского» поведения оппозиционной партии Грузии, которая, сорвав мероприятие в грузинском парламенте, обвинила при этом Россию в том, что она «якобы предприняла некие шаги, позволившие развязать русофобскую кампанию». По словам Лаврова, события в парламенте были запланированными и оппозиция пошла на такой шаг сознательно. «И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале. Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — сказал министр.