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Протесты в Грузии ,  
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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
По словам главы российского МИДа, граждане Грузии осознали контрпродуктивность провокаций против России
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, стоит вернуть авиасообщение с Грузией, которое было приостановлено указом президента России с 8 июля этого года. Об этом министр заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», — сказал Лавров. «И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — добавил он.

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По словам министра, ситуация обострилась из-за «хамского» поведения оппозиционной партии Грузии, которая, сорвав мероприятие в грузинском парламенте, обвинила при этом Россию в том, что она «якобы предприняла некие шаги, позволившие развязать русофобскую кампанию». По словам Лаврова, события в парламенте были запланированными и оппозиция пошла на такой шаг сознательно. «И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале. Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — сказал министр.

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Речь идет о событиях, которые произошли в грузинском парламенте в июне этого года, участником которых оказался депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Во время Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой он является, Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Эта ситуация не понравилась оппозиции, и впоследствии в Тбилиси прошли массовые протесты. В итоге власти России с 8 июля приостановили авиасообщение с Грузией, временный запрет на полеты действует до сих пор.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сергей Лавров, Грузия, авиасообщение
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