Отец Бутиной прилетел в Москву встретить дочь

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы США, прилетел в Москву, чтобы встретить дочь в аэропорту Шереметьево. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, он прилетел из Барнаула один. Позднее в Москве к нему присоединилась младшая дочь, чтобы встретить сестру.

Бутин добавил, что самолет «Аэрофлота» (рейс SU-111 Майами — Москва), на котором летит его дочь, должен сесть в Шереметьево в 12:15 26 октября.

Ранее появилось видео с освобожденной Марией Бутиной на борту самолета, в котором она говорит, что очень ждет, когда окажется в России.