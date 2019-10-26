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Отец Бутиной прилетел в Москву встретить дочь

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы США, прилетел в Москву, чтобы встретить дочь в аэропорту Шереметьево. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По его словам, он прилетел из Барнаула один. Позднее в Москве к нему присоединилась младшая дочь, чтобы встретить сестру.

Бутин добавил, что самолет «Аэрофлота» (рейс SU-111 Майами — Москва), на котором летит его дочь, должен сесть в Шереметьево в 12:15 26 октября.

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Ранее появилось видео с освобожденной Марией Бутиной на борту самолета, в котором она говорит, что очень ждет, когда окажется в России.

Россиянку задержали в США в июле прошлого года по обвинению в работе иностранным агентом. Суд приговорил ее к лишению свободы на 18 месяцев, но потом сократил срок, когда женщина пошла на сделку со следствием.

Бутину освободили из федеральной тюрьмы США 25 октября и перевели в иммиграционную. На следующий день, 26 октября, стало известно, что ее доставили в аэропорт Майами.

Теги: Москва, отец, дочь, встреча
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