Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.

Ее перевели в иммиграционную тюрьму для дальнейшей депортации в Россию.

Бутину задержали в июле 2018 года, в США она находилась по студенческой визе. Ее обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии, а также в непосредственной работе иноагентом с 2015 года.

В декабре прошлого года россиянка заключила сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Она должна была отбывать срок до 5 ноября, но затем его сократили на десять дней. 24 октября в Соединенных Штатах начали процесс ее депортации в Россию.