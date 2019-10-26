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Появилось видео с освобожденной в США Бутиной на борту самолета

Появилось видео с россиянкой Марией Бутиной на борту самолета, который вылетел из Майами в Москву. Видеозапись опубликовал телеканал RT в Twitter.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда самолет приземлится и я наконец-то окажусь на родной земле», — заявила она, поблагодарив всех за поддержку.

Отец Бутиной Валерий сообщил «РИА Новости», что он прилетел из Барнаула в столицу, чтобы встретить дочь. По словам Бутина, Мария прилетит рейсом «Аэрофлота» SU-111.

В ночь на 26 октября стало известно, что Бутину доставили в аэропорт Майами из иммиграционной тюрьмы во Флориде. Самолет, которым она летит, должен прибыть в московский аэропорт Шереметьево в 12:15 в субботу.

Россиянку задержали в США в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. Позже Бутина пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению ее срока. Ее освободили из федеральной тюрьмы 25 октября и перевели в иммиграционную.

Минюст США начал проверку о возможных нарушениях со стороны прокуроров по делу Бутиной.

Теги: видео, самолет, возвращение, Россия
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