Появилось видео с освобожденной в США Бутиной на борту самолета

Появилось видео с освобожденной в США Бутиной на борту самолета

Появилось видео с россиянкой Марией Бутиной на борту самолета, который вылетел из Майами в Москву. Видеозапись опубликовал телеканал RT в Twitter.

«Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда самолет приземлится и я наконец-то окажусь на родной земле», — заявила она, поблагодарив всех за поддержку.

Отец Бутиной Валерий сообщил «РИА Новости», что он прилетел из Барнаула в столицу, чтобы встретить дочь. По словам Бутина, Мария прилетит рейсом «Аэрофлота» SU-111.

В ночь на 26 октября стало известно, что Бутину доставили в аэропорт Майами из иммиграционной тюрьмы во Флориде. Самолет, которым она летит, должен прибыть в московский аэропорт Шереметьево в 12:15 в субботу.