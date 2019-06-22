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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Бутиной в США сократили тюремный срок

Россиянке Марии Бутиной, приговоренной в США к 18 месяцам лишения свободы за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента, сократили срок наказания на десять дней. Это следует из данных системы Федерального бюро тюрем США (Federal Bureau of Prisons, BOP).

Изначально Бутина должна была выйти на свободу 5 ноября. Теперь датой ее освобождения в системе BOP значится 25 октября.

О сокращении срока Бутиной ранее сообщил ее отец Валерий Бутин, рассказал ранее в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в Facebook. Депутат уточнил, что Бутин разговаривал по телефону с дочерью после прошедшего в минувшую пятницу в Госдуме круглого стола по защите российских граждан за рубежом.

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Бутину, находившуюся в США по студенческой визе, задержали в середине июля 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в реальной работе иноагентом с 2015 года. Суд в США 26 апреля 2019 года приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. В срок лишения свободы было зачтено время, которое россиянка провела под стражей в ожидании приговора (почти девять месяцев). Сразу после освобождения из тюрьмы россиянку в соответствии с приговором должны будет немедленно депортировать из США.

Теги: тюрьма
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