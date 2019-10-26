Освобожденная в США Бутина села на самолет и улетела из Майами в Москву

Освобожденная в США Бутина села на самолет и улетела из Майами в Москву

Осужденная в США за работу иностранным агентом Мария Бутина улетела из Майами рейсом SU-111 авиакомпании «Аэрофлот», который доставит ее в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

В субботу, 26 октября, в 12:15 самолет с Бутиной приземлится в московском аэропорту «Шереметьево».

В июле 2018 года россиянка Мария Бутина была задержана в США, где находилась по студенческой визе. Ее обвинили в работе иностранным агентом без лицензии с целью заговора и заключили под стражу на 18 месяцев. После того, как осужденная пошла на сделку со следствием, срок лишения свободы был сокращен на десять дней.

25 октября Бутину освободили из из федеральной тюрьмы в США и перевели в иммиграционную для дальнейшей депортации в Россию.

