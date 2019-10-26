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Мюнюст США начал проверку о возможных нарушениях в деле Бутиной

Минюст США начал проверку о возможных нарушениях со стороны прокуроров по делу россиянки Марии Бутиной, осужденной за работу иностранным агентом в стране. Об этом заявил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл.

«У нас было предположение о том, что в деле Марии, возможно, имели место ненадлежащие действия прокуратуры», — сказал он.

Адвокат не исключил, что Бутина будет опротестовывать свой приговор. При этом Дрисколл отметил, что у россиянки небольшой шанс на апелляцию в виду решения подзащитной пойти на сделку со следствием, так как она отказалась от ряда прав.

Кроме того, Бутина может опротестовать запрет на въезд в Соединенные Штаты, а также рассчитывать на помилование американского президента, отметил адвокат.

В июле прошлого года Мария Бутина была задержана за сговор с целью работы на иностранное правительство в США. Суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы. Позднее Бутина пошла на сделку со стороной обвинения, чтобы сократить срок заключения. 25 октября она была переведена из федеральной тюрьмы в иммиграционную для дальнейшей отправки в России. В ночь на 26 октября Бутина улетела из Майами в Москву, куда она должна прибыть к полудню. Журналистам перед отлетом россиянка заявила, что главным образом сейчас хочет вернуться к семье.

Теги: Минюст США, иностранный агент
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