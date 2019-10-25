Лавров выразил радость при известии о скором освобождении Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона рада освобождению Марии Бутиной, осужденной в США за работу иностранным агентом без лицензии. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Мы рады тому, что американское правосудие наконец-то после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы долго добивались», — сказал он.

Гражданку России задержали в США в июле 2018 года. Она находилась в стране по студенческой визе. Бутину обвинили в заговоре с целью работы иноагентом без лицензии, а также в непосредственной работе иноагентом с 2015 года. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы, она должна была выйти на свободу 5 ноября.

Бутина заключила сделку со следствием, а в июне ей сократили срок на десять дней. 24 октября иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США начала процесс депортации россиянки.