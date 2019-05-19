Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Мария Бутина 15 мая подала апелляцию на приговор американского суда, назначившего ей 18 месяцев заключения. В видеообращении она просит о финансовой помощи для того, чтобы оплатить услуги адвокатов

Фото: antiglobalist1 / Instagram

Россиянка Мария Бутина, находящаяся под следствием в США по обвинению в работе иностранным агентом, записала видеообращение. Запись была опубликована в Instagram антиглобалиста Александра Ионова.

Бутина сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы. «Такое ощущение, что мы снова вернулись в современность, у меня снова есть интернет и я могу записать обращение». Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал ее после ареста. «Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой. Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности», — сказала она.

«Держитесь, ребята. Русские не сдаются!» — сказала она в конце обращения.

«Я каждый день общаюсь с Марией. Сейчас она находится в распределительном центре в Оклахоме. Там подключена специальная система для заключенных, которая позволяет писать электронные письма, отправлять видео и звонить. Это видео Мария записала, потому что наступил критический момент в финансировании адвокатов», — рассказал РБК Александр Ионов.

Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом, а также в работе иностранным агентом без должной регистрации с 2015 года. В декабре Бутина заключила сделку со следствием и частично признала вину. Суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. С учетом времени, проведенного под арестом, ей предстоит еще девять месяцев лишения свободы. На свободу она должна выйти 5 ноября 2019 года, после чего ее депортируют из США.