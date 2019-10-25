Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

Россиянка Мария Бутина, задержанная в июле 2018 года в США по подозрению в работе иностранным агентом, вернется в Россию 26 октября. Об этом сообщается в Facebook посольства России в Вашингтоне со ссылкой на американские власти.

Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.

«Прибытие — утром 26 октября», — заявил посол.

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