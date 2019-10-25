Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож не исключил, что власти услышали часть аргументов компании по законопроекту о значимых сайтах. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Пока я могу сказать, что, кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон», — сказал он.

Волож отметил, что компания «незамедлительно высказалась» против законопроекта в его первоначальном виде и ее поддержали многие представители государственных структур и индустрии. Он добавил, что руководство «Яндекса» продолжает участвовать в обсуждении законопроекта.

По словам основателя компании, «Яндекс» будет изменять корпоративную структуру только с одобрения совета директоров и акционеров.