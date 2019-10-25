Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 13:41
Полеты орлов в Иран привели к убыткам орнитологов на сотни тысяч рублей Общество, 20:58 Сына продюсера Роднянского назначили советником премьер-министра Украины Политика, 20:52 «Дочка» РЖД допустила отказ от названия «плацкарт» Общество, 20:42 Госбюро расследований проверит назначение Гройсмана премьером Украины Политика, 20:38 Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида Общество, 20:20 Две пьяные школьницы во Владимире за утро напали на пятерых прохожих Общество, 20:16 Какие разработки представила Японии Гильдия цифровой экономики МТПП Партнерский материал, 20:10 Медведев назвал угрозу США Узбекистану проявлением неконкурентной борьбы Политика, 20:06 Кучма охарактеризовал «формулу Штайнмайера» «сдачей Украины с потрохами» Политика, 20:02 Телеканалы радикально изменят принцип продажи рекламы Технологии и медиа, 20:00 Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах Бизнес, 20:00 Знакомые стрелка из Забайкальского края рассказали о нем Общество, 19:55 Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО Политика, 19:47 В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов Общество, 19:44
Бизнес ,  
0 
Основатель «Яндекса» впервые прокомментировал закон о значимых ресурсах

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож не исключил, что власти услышали часть аргументов компании по законопроекту о значимых сайтах. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Пока я могу сказать, что, кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон», — сказал он.

Технологии и медиа
Закон о значимых сайтах назвали риском для одобренной Путиным стратегии

Волож отметил, что компания «незамедлительно высказалась» против законопроекта в его первоначальном виде и ее поддержали многие представители государственных структур и индустрии. Он добавил, что руководство «Яндекса» продолжает участвовать в обсуждении законопроекта.

По словам основателя компании, «Яндекс» будет изменять корпоративную структуру только с одобрения совета директоров и акционеров.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах внес в Госдуму в конце июля депутат от «Единой России» и член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. В документе предлагалось ограничить долю иностранцев в подобных ресурсах до 20%. На фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» упали более чем на 15%.

Бизнес
Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах

18 октября источники РБК сообщили, что правительство готово поддержать законопроект, но только если его доработают, а ограничение уровня доли иностранцев будет на уровне 50% минус одна акция. Спустя несколько дней акции «Яндекса» возросли в цене на бирже NASDAQ на 11%.

Теги: «Яндекс», законопроект, иностранцы
Материалы по теме
Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах
Бизнес
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Бизнес
Закон о значимых сайтах назвали риском для одобренной Путиным стратегии
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter