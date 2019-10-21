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Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ подорожали на 11% — с $29,76 до $33,06 за штуку. Подорожание бумаг компании произошло на фоне сообщений о предложении кабмина внести изменения в законопроект о значимых сайтах
Яндекс YNDX ₽2 059,8 +6,5% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку. На пике стоимость бумаг в ходе торгов в понедельник, 21 октября, достигла отметки $33,06, что на 11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ценные бумаги «Яндекса» выросли в цене и к открытию торгов на Московской бирже 21 октября — на 7,3% (до 2094 руб. за штуку). Котировки начали расти на фоне отзыва законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Близкий к правительству источник РБК сообщал, что кабмин предложил доработать в нем норму о предельном размере принадлежащей иностранцам доли голосующих акций, увеличив ее до 50% минус одна бумага. Помимо этого в законопроект должны добавить критерии, по которым будет определяться, какой из сайтов относить к значимому интернет-ресурсу.

Бизнес
Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах

Законопроект внес в Госдуму депутат «Единой России» и член думского комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Он предложил ограничить максимальную долю иностранного участия в значимых ресурсах 20%. На фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» всего за сутки упали больше чем на 15%. В компании эту поправку в законодательство считают разрушительной. Там утверждают, что при принятии закона изменится акционерная структура «Яндекса», как следствие компания лишится большого числа ключевых сотрудников и перестанет развивать свои экспериментальные сервисы.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Яндекс», законопроект, акции
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