Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ подорожали на 11% — с $29,76 до $33,06 за штуку. Подорожание бумаг компании произошло на фоне сообщений о предложении кабмина внести изменения в законопроект о значимых сайтах

Фото: Олег Яковлев / РБК

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах.

На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку. На пике стоимость бумаг в ходе торгов в понедельник, 21 октября, достигла отметки $33,06, что на 11% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ценные бумаги «Яндекса» выросли в цене и к открытию торгов на Московской бирже 21 октября — на 7,3% (до 2094 руб. за штуку). Котировки начали расти на фоне отзыва законопроекта о значимых интернет-ресурсах.

Близкий к правительству источник РБК сообщал, что кабмин предложил доработать в нем норму о предельном размере принадлежащей иностранцам доли голосующих акций, увеличив ее до 50% минус одна бумага. Помимо этого в законопроект должны добавить критерии, по которым будет определяться, какой из сайтов относить к значимому интернет-ресурсу.