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Операция Турции в Сирии ,  
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Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии. Об этом сообщает Минобороны, передает корреспондент РБК.

«Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности», — сказано в сообщении.

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В Минобороны Турции также сообщили о телефонных переговорах сторон. В ведомстве отметили, что Герасимов и Гюлер обсуждали помимо вопроса безопасности в Сирии текущие события.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил». 17 октября Турция и США договорились временно приостановить операцию, чтобы YPG смогли уйти.

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Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

22 октября российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых военная операция прекратилась, а Россия отправила в Турцию военных полицейских для патрулирования сирийско-турецкой границы, которые будут содействовать выводу курдских формирований с пограничных территорий.

Теги: Сирия, Минобороны, Турция
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