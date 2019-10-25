Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии. Об этом сообщает Минобороны, передает корреспондент РБК.

«Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности», — сказано в сообщении.

В Минобороны Турции также сообщили о телефонных переговорах сторон. В ведомстве отметили, что Герасимов и Гюлер обсуждали помимо вопроса безопасности в Сирии текущие события.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира», направленную против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил». 17 октября Турция и США договорились временно приостановить операцию, чтобы YPG смогли уйти.