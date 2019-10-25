Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.

На видео российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, после чего из самолета выходят военные полицейские. На ролике также видно, что в грузовом отсеке Ил-76 находится бронеавтомобиль.

Ранее Минобороны сообщило о прибытии в Сирию около 300 военных полицейских из Чечни. По данным ведомства, в Сирии они будут способствовать отводу курдских формирований от сирийско-турецкой границы и обеспечивать безопасность местного населения.

22 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был принят меморандум о взаимопонимании. В частности, достигнутые договоренности предусматривают ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами операции Анкары «Источник мира» российских военных полицейских и пограничной службы Сирии.