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Политика ,  
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Туск порекомендовал странам ЕС согласиться на перенос Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск порекомендовал лидерам стран — участниц Евросоюза согласиться на перенос Brexit по запросу властей Великобритании на 31 января 2020 года. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«После решения премьер-министра [Великобритании] Бориса Джонсона приостановить процедуру ратификации соглашения о выходе и чтобы избежать проведения Brexit без сделки, я рекомендую 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке», — сказал Туск. Он отметил, что предложит лидерам государств принять решение письменной процедурой, без экстренного саммита ЕС.

Ранее Джонсон отправил Туску два письма. В одном из них он попросил о переносе Brexit, но не подписал его, а во втором отметил, что отсрочка была бы ошибкой.

22 октября депутаты палаты общин Великобритании предварительно одобрили сделку по Brexit, но при этом отклонили трехдневный график, предложенный Джонсоном для принятия законопроекта по реализации соглашения. До этого премьер-министр заявил, что снимет законопроект с рассмотрения, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit до конца октября.

Теги: Дональд Туск, Brexit
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