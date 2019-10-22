Джонсон объявил о возможности проведения досрочных выборов из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страну ждут досрочные выборы, если палата общин не одобрит Brexit. Как сообщает Би-би-си, он заявил об этом на обсуждении законопроекта о выходе королевства из Евросоюза в нижней палате парламента.

Джонсон отметил, что парламент оказался в тупике. Он заявил, что не допустит отсрочки по Brexit, а в случае если парламент не поддержит его, то страна «будет двигаться в направлении всеобщих выборов».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин предупредил, что его партия проголосует против законопроекта и против предлагаемой правительством повестки дня, предполагающей ускоренную процедуру его рассмотрения для того, чтобы Brexit состоялся в срок, до 31 октября.

Обсуждение Brexit продолжается на уровне руководства Великобритании и ЕС. Джонсон отправлял в Брюссель два письма. В первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором указал, что отсрочка выхода из ЕС будет ошибкой.

В прошедшую субботу депутаты британского парламента поддержали поправку, обязывающую премьер-министра Соединенного Королевства просить об отсрочке Brexit вне зависимости от результатов голосования по утверждению соглашения между Лондоном и Брюсселем.