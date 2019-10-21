Еще в 2016 году — накануне исторического британского референдума — у меня практически не было сомнений в том, что «глубинный народ» Великобритании откажется быть частью континентального проекта (несмотря на то, что даже на чеках, которые владельцы британских кредитных карт получали тогда при снятии наличных во Франции или Италии, была строка с пожеланием клиенту «приятного пребывания в Европе»). И хотя британский парламент пока не поддержал заключенную премьером Борисом Джонсоном новую сделку с Брюсселем и обязал его вновь просить ЕС об отсрочке выхода, сегодня я уверен, что Великобритания действительно выйдет из ЕС 31 октября или немногим позже.
Затянувшийся выход
Интрига вокруг Brexit, безусловно, слишком затянулась. Трехлетнее обсуждение этой центральной темы британской политики не выявило явного доминирования одной точки зрения: большинство опросов общественного мнения последних месяцев хотя и демонстрируют небольшое преимущество сторонников пребывания Соединенного Королевства в соединенной Европе, но в то же время указывают на растущее (до 14–25%) число неопределившихся. Хотя голосование 2016 года спровоцировало исход некоторых международных компаний из Лондона, никакие апокалиптические предсказания не сбылись: темпы роста британской экономики, которые во второй половине 2016 года опережали показатели роста еврозоны в три раза, на протяжении последних двух кварталов превосходят их в 5,7 раза; уровень безработицы, составлявший на день проведения референдума 5%, сократился до 3,9%; индекс FTSE-100 не только не рухнул, но и вырос на 16,5%. Достижение новой договоpенности по условиям выхода было воспринято рынками как позитивный сигнал; все ждут лишь завершения затянувшейся эпопеи. Судя по всему, правы оказались те, кто не видел в Brexit катастрофы ни для мировой, ни для европейской, ни для британской экономик.
ЕС также ничего не потерял ни экономически (вполне возможно, что закрытие некоторых предприятий в Великобритании, намеченное на 2020–2021 годы, принесет европейцам некоторые выгоды, а передовые британские финансовые технологии начнут работать во Франкфурте и Милане), ни политически. Группа европейских переговорщиков во главе с Мишелем Барнье идеально выполнила свою работу, демонстрируя твердость, когда британские политики не могли добиться хоть какого-то результата, как весной 2019 года, и немедленно предложив компромисс, как только возник шанс на организованный выход Великобритании из союза. Условия, согласованные в Брюсселе 17 октября, вряд ли будут меняться, и Евросоюзу пришло время начать спокойно выстраивать новое партнерство с Великобританией как со своим ближайшим соседом. Тем более, что за последние три года ни у одной страны на континенте не возникло большого желания повторить британский опыт.