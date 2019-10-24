В США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление для передачи ей россиянки Марии Бутиной с целью содержания под стражей до момента депортации. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Указывается, что служба будет добиваться депортации россиянки после того, как она закончит отбывать наказание. При этом там отказались раскрыть детали процедуры депортации.

Как сообщил агентству официальный представитель Бутиной в Москве Александр Ионов, россиянка уже подписала документы об освобождении из тюрьмы и депортации. По его словам, Бутину должны освободить в 8:00 по местному времени (13:00 мск). Затем ее доставят в один из американских городов, предположительно в Нью-Йорк, и «если все будет хорошо», то Бутина должна будет вылететь в Россию в течение трех дней.

Марию Бутину, которая находилась в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре она заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения.