Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 12:40
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки Политика, 22:29 Бывший топ-менеджер «ПИК» купил долю в золотодобывающей Petropavlovsk Бизнес, 22:26 Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 22:22 Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Финансы, 22:18 В США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию Политика, 22:16 Абызову продлили арест до 25 января Общество, 22:11 Канада назначила нового посла в России Политика, 22:05 НАТО сочло распад ДРСМД поводом для наращивания расходов на оборону Политика, 22:00 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене Спорт, 22:00 ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы Спорт, 21:59 SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада Политика, 21:42 Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш» Политика, 21:41 Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию договоренностей по Сирии Политика, 21:34 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 21:30
Политика ,  
0 
В США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление для передачи ей россиянки Марии Бутиной с целью содержания под стражей до момента депортации. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Указывается, что служба будет добиваться депортации россиянки после того, как она закончит отбывать наказание. При этом там отказались раскрыть детали процедуры депортации.

Как сообщил агентству официальный представитель Бутиной в Москве Александр Ионов, россиянка уже подписала документы об освобождении из тюрьмы и депортации. По его словам, Бутину должны освободить в 8:00 по местному времени (13:00 мск). Затем ее доставят в один из американских городов, предположительно в Нью-Йорк, и «если все будет хорошо», то Бутина должна будет вылететь в Россию в течение трех дней.

Общество
Демократы обвинили организацию из дела Бутиной в связях с Россией

Марию Бутину, которая находилась в США по студенческой визе, задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре она заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения.

Россиянку приговорили к 18 месяцам лишения свободы до 5 ноября, однако в июне этого года срок ее наказания сократили на десять дней. Указывалось, что ей зачтут время, которое она провела в тюрьме в ожидании решения суда. В российском МИДе называли приговор Бутиной «позорным пятном» на судебной системе США.

Теги: США, арест россиянки, депортация
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной
Политика
Демократы обвинили организацию из дела Бутиной в связях с Россией
Общество
В посольстве сообщили о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter