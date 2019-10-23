В посольстве заявили о сокрытии США информации о возвращении Бутиной

Американские власти, от которых зависит освобождение осужденной за работу иностранным агентом россиянки Марии Бутиной, не называют сроки ее возвращения под предлогом обеспечения безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

«Это зависит от американских властей, во многом от службы федеральных маршалов, которая не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности», — написал Антонов, отвечая на вопрос журналистов о сроках возвращения россиянки на родину. По информации дипмиссии, срок заключения Бутиной истекает 25 октября, после чего ее должны депортировать в Россию в течение нескольких дней или более.

Сейчас нет формальных препятствий для возвращения Бутиной: ее загранпаспорт заранее передали иммиграционным властям Штатов, добавил посол. По его словам, российская дипмиссия также направила в Госдепартамент запрос на разъяснение о порядке возвращения Бутиной.

В июле 2018 года россиянку задержали и обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом без лицензии и в реальной работе иноагентом с 2015 года. В декабре Бутина заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения.

Суд приговорил россиянку к 18 месяцам лишения свободы, но в июне ей сократили срок наказания на десять дней: она должна выйти на свободу 25 октября. Как сообщало посольство России в Вашингтоне, Бутина не жаловалась на здоровье и условия содержания в тюрьме и выразила надежду на скорое возвращение на родину.