В Кремле заявили о работе Сбербанка над предотвращением утечек

В Кремле заявили о работе Сбербанка над предотвращением утечек

Сбербанк работает над предотвращением утечек данных клиентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений», — сказал он.

Он напомнил, что банк опровергал информацию о том, что произошли новые массовые утечки данных.

Накануне «Коммерсантъ» написал, что в интернете на черном рынке появилась новая база данных клиентов Сбербанка. Издание добавляло, что в ней имеются данные о заемщиках с 2015 года.