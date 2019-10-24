Сбербанк расторгнет договор с коллекторской службой после хищения данных

Сбербанк расторгнет договор с коллекторской службой после хищения данных

Сбербанк расторгнет контракт с «Национальной службой взыскания» (ООО «НСВ»), сотрудник которой подозревается в хищении персональных данных его клиентов. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ», — говорится в сообщении. Сбербанк также пообещал провести аудит систем защиты данных проблемных заемщиков, которые используются коллекторскими агентствами — подрядчиками банка.

«Утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — уточнили в банке.

Ранее МВД задержало сотрудника коллекторского агентства. Его подозревают в хищении персональных данных клиентов Сбербанка и других кредитных организаций.