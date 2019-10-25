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Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом

Музыкант Сергей Шнуров сравнил российское кино с отечественным автопромом, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на своего корреспондента.

«Плохо рулевое управление отлажено. Дизайн не очень. Но ездить больше не на чем», — заявил Шнуров в кулуарах Общественного совета при комитете по культуре Госдумы.

Шнуров вошел в совет в феврале. Одним из его первых предложений стал разгон Министерства культуры. Сам Шнуров заявлял, что решил войти в этот совет, поскольку российские деятели культуры не понимают ее; тогда же он добавил, что в собрание входят «уже отснявшие свое режиссеры» и «отыгравшие свое актеры», которые преследуют свои «корыстные» или «мировоззренческие интересы» и не представляют всей российской культуры.

В марте Шнуров сообщил о последнем туре его группировки «Ленинград». 12 октября в Санкт-Петербурге состоялся прощальный концерт, на который пришли более 67 тыс. человек. В июле Шнуров стал новым ведущим телешоу «Форд Боярд» на телеканале СТС.

Теги: Сергей Шнуров, кино, фильмы
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