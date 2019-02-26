В совет при комитете Госдумы по культуре вошли Шнуров и Водолазкин

В состав совета комитета Госдумы по культуре вошли музыкант и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, писатель Евгений Водолазкин, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель комитета Елена Ямпольская.

«Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная. Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу», — написала Ямпольская, заключив, что рассчитывает увидеть всех членов общественного совета 22 марта на слушаниях в парламенте по концепции нового закона о культуре.

Представитель Ямпольской Антон Котенев уточнил РБК, что список кандидатов на вхождение в общественный совет при думском комитете еще открыт.

Запись в facebook пользователя Елена Ямпольская