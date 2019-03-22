Шнуров предложил разогнать Минкультуры

Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что Министерство культуры нужно разогнать. Об этом он сказал перед парламентскими слушаниями по концепции проекта закона «О культуре», сообщает «Московский комсомолец».

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры. Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — сказал музыкант.

Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан». Он добавил, что регламентировать людей, создающих культуру, невозможно. «Работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter, — он является производителем смыслов и культуры, как бы это ни казалось ужасно. Их регламентировать просто теоретически невозможно», — заметил он.

Также присутствовавший на слушаниях лидер «Машины времени» Андрей Макаревич согласился, что культура не должна подвергаться чрезмерному регуляторному давлению, сообщает ТАСС.