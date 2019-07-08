Шнуров стал ведущим «Форта Боярд» после возвращения шоу на российское ТВ

В этом году исполняется 30 лет с момента выхода игры на французском телевидении и более 20 — на российском. Сейчас проходят съемки нового сезона

Сергей Шнуров (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд» на СТС. Сейчас съемки проходят во Франции. Об этом телеканал сообщил РБК.

В шоу встретятся десять команд. Среди участников — певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Блёданс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.

Впервые «Форт Боярд» показали на французском телеканале летом 1990 года, Всего игра транслируется в более чем 30 странах. Место съемок — одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. Чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

На российском ТВ программа вышла в 1998 году. В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.

В конце марта Сергей Шнуров сообщил о закрытии проекта «Ленинград», объяснив решение тем, что закончилась близкая группе «эпоха застоя». Он также отметил, что гастрольный тур группы в девяти российских городах станет последним. В мае шоумен заявил, что пока не нуждается в деньгах, но готов рассмотреть предложения о сотрудничестве. «Мне бы хотелось как-то ничем не позаниматься. Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание — это тоже классное занятие», — сказал Шнуров.