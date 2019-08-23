МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

МИД охарактеризовал акт вандализма как попытку «исказить и переписать историю» и навязать общественности «противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей».

В ведомстве заявили, что с Чехией Конева связывает исключительно освобождение Праги от нацистов войсками 1-го Украинского фронта под его командованием. К событиям 1968 года, когда в Прагу для подавления восстания вошли советские войска, маршал не имеет никакого отношения.

Министерство призвало чешскую сторону «положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем».

Инцидент произошел в ночь на 22 августа. Вандалы нанесли на памятник надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату — «1968».