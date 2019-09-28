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Демократы обвинили организацию из дела Бутиной в связях с Россией
По мнению авторов доклада в Сенате, руководители Национальной стрелковой ассоциации извлекли финансовую выгоду из поездок в Москву и встреч с представителями российского бизнеса
Фото: Uncredited / AP

Сенаторы от Демократической партии США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию США в использовании ее фондов для поездок руководителей организации в Россию, сообщает Wall Street Journal. Оппоненты президента Дональда Трампа считают, что это может быть связано с вмешательством Москвы в президентские выборы 2016 года.

По данным авторов доклада, представленного в комитете Сената по международным отношениям, в ходе поездке в российскую столицу, представители Ассоциации встречались с бизнесменами, «близкими к президенту Владимиру Путину», а также людьми, которые находятся под американскими санкциями.

В Демократической партии также указали на контакты руководителей Национальной стрелковой ассоциации с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Национальная стрелковая ассоциация в соответствии с законодательством не имеет права использовать свои фонды для обогащения ее членов. Демократы уверены, что в ходе поездке Москвы представители Ассоциации могли извлечь финансовую выгоду.

Представители Республиканской партии, комментируя доклад оппонентов, заявили, что в реальности демократы не сообщили ничего нового о связях Ассоциации с Россией. В свою очередь адвокат организации Уильям Брюэр назвал доклад политически мотивированным.

С Национальной стрелковой ассоциацией контактировала гражданка России Мария Бутина, которую в июле 2018 года задержали по подозрению в том, что она действовала на территории США в качестве иноагента, не имея на то надлежащего разрешения. В декабре она заключила сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения.

В апреле суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам заключения, однако в июне Бутиной сократили срок наказания на десять дней. Изначально она должна была выйти на свободу 5 ноября, теперь датой ее освобождения значится 25 октября.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сенат США
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