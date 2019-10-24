Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию договоренностей по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу реализацию договоренностей об урегулировании ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Министры посвятили разговор меморандуму о взаимопонимании, который заключили президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, 22 октября в Сочи. «Условлено продолжить координацию усилий в целях скорейшей стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Турция 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 17 октября США договорились с Турцией о временном прекращении боевых действий на 120 часов, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) покинули территорию операции. Взамен Вашингтон снял санкции, введенные против Анкары после начала военных действий.

Путин и Эрдоган 22 октября провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых был принят меморандум о взаимопонимании. Лидеры двух стран, в частности, договорились, что Турция завершит военную операцию, а под контролем Анкары останется основная занятая в ее ходе территория.