США сняли санкции с Минобороны и Минэнерго Турции

США сняли санкции с турецких министерств и их глав, введенные из-за турецкой операции в Сирии, сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Ограничения сняты с Министерства обороны и Министерства энергетики, а также министра обороны Хулуси Акара, министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза и главы МВД Сулеймана Сойлу.

Турецкие министерства и чиновники попали в санкционный список после начала военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии. Вашингтон считал, что военные действия Турции могут привести к гуманитарной катастрофе и подрывают результаты борьбы американской коалиции с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

В день начала операции президент Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором пообещал уничтожить турецкую экономику с помощью санкций, если операция не будет прекращена.