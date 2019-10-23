Трамп назвал условие возвращения санкций против Турции

Вашингтон может восстановить действие санкций против Анкары, если произойдет что-то, что вызовет «недовольство США». Об этом сообщил во время своего выступления американский лидер Дональд Трамп, стенограмма выступления опубликована на сайте Белого дома.

«Санкции будут сняты, пока не случится что-то, чем мы будем недовольны», — заявил президент США. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон не будет вводить санкции против турецких чиновников, анонсированные президентом США 14 октября.

Вашингтон пригрозил Анкаре ограничительными мерами из-за ее операции «Источник мира», начавшейся 9 октября этого года. По данным CNN, в день начала операции Трамп направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, в котором попросил его «не быть дураком». В противном случае президент США обещал «уничтожить» экономику Турции с помощью санкций. В частности, ограничительные меры должны были быть введены против действующих и бывших турецких чиновников. Вашингтон планировал заморозить их активы в США, а также запретить им въезд в страну. Помимо этого, Трамп сообщал, что США повысят для Турции пошлины на ввоз стали и прекратят с ней переговоры о торговле.

17 октября США и Турция договорились о приостановлении операции Анкары сроком на 120 часов. За этот срок курдские группировки должны были покинуть «безопасную зону», после чего Анкара должна была прекратить «Источник мира». 23 октября Минобороны Турции сообщило о завершении военной операции в Сирии.