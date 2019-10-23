Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии

По данным Министерства обороны Турции, вывод курдских боевиков из «безопасной зоны» завершен, и сейчас нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии, передает Reuters.

9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков. Против нее выступили США и некоторые европейские страны. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня в Сирии на 120 часов — за это время курды должны были покинуть прилегающие к Турции районы на севере страны, а взамен Вашингтон обязался снять экономические санкции с Анкары, введенные на фоне операции.

22 октября между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись переговоры, по итогам которых был принят меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что после переговоров турецкая сторона закончит свою военную операцию.