CNN узнала о письме Трампа с призывом Эрдогану не оказаться дьяволом

Президент США уверял, что решил за Турцию часть ее проблем. В случае отказа Трамп угрожал уничтожением турецкой экономики

Фото: Susan Walsh / AP

В день начала военной операции Турции против курдов на севере Сирии президент США Дональд Трамп направил письмо Реджепу Эрдогану, в котором заявлял, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта.

В послании, текст которого опубликовала телекомпания CNN, Трамп предлагал Эрдогану «заключить хорошую сделку». «Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей, а я не хочу уничтожить турецкую экономику при помощи санкций. А я могу это сделать, что уже показал в деле с пастором Брэнсоном (американские ограничения после ареста в Турции пастора Эндрю Брэнсона привели к падению курса турецкой лиры – РБК).

«Я много всего сделал, чтобы решить ваши проблемы», - продолжил Трамп. «Не подводите весь мир. Генерал Мазлум (командующий курдскими отрядами Мазлум Абди) хочет вести с Вами переговорами и готов пойти на серьезные уступки. Пересылаю Вам копию его письма».

«История скажем вам спасибо, если Вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», - говорится в конце письма.

12 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой Deutsche Welle рассказывал, что Трамп изъявлял желание стать посредником между Анкарой и сирийскими курдами. «Мы не посредничаем, не ведем переговоры с террористами. Единственное, что нужно сделать, чтобы эти террористы сложили оружие», - ответил он.

После начала сирийской военной операции американские войска покинули часть баз в северной Сирии. На их место пришла правительственная армия Сирии, с которой курды заключили соглашение при посредничестве России.