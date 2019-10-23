В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии

В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии

Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Дипломата попросили прокомментировать слова министра обороны Германии и председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей, что она намерена предложить в НАТО создать зону безопасности на сирийско-турецкой границе.

По словам Вершинина, «то, что произошло в Сочи», является решением кризиса. Замглавы МИДа пояснил, что прекращена военная активность турецких военнослужащих в Сирии, а также отметил, что удалось заложить основу для того, чтобы решать все вопросы на основе диалога.

«Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры», — заявил дипломат, ответив, что предложение немецкой стороны было высказано до того, как президенту России Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось достичь договоренностей по разрешению ситуации в Сирии.

Материал дополняется.