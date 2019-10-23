Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 63,8 (+0,17) Quote, 12:16
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 70,96 (+0,04) Quote, 12:16
Роскошь и инвестиции: состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 16:59 В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии Политика, 16:58 Песков заявил о невозможности запретить продавать визитки Путина Общество, 16:57 Власти Челябинской области обвинили НОВАТЭК в ограничении подачи тепла Бизнес, 16:56 Ivi купил у «Газпром-медиа» права на показ матчей РПЛ и Лиги чемпионов Спорт, 16:51 Bitcoin резко подешевел: стоимость криптовалюты упала до $7,5 тыс. Крипто, 16:51 В этом году правительство решило выделить развлекательному ТВ ₽7 млрд Технологии и медиа, 16:47 Киев предупредил о сбое отопления городов из-за отказа России от транзита Общество, 16:43 Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим Общество, 16:41 Германия намерена обсудить достигнутые Путиным и Эрдоганом соглашения Политика, 16:41 CNN назвал США проигравшими по итогам сделки Путина и Эрдогана по Сирии Политика, 16:39 Власти предложили ввести денежные поощрения за аккуратное вождение Общество, 16:35 Аутсорс из избы: в какой момент пора открыть собственное производство Pro, 16:32 Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки РБК и Xerox, 16:28
Политика ,  
0 
В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии

Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Дипломата попросили прокомментировать слова министра обороны Германии и председателя партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившей, что она намерена предложить в НАТО создать зону безопасности на сирийско-турецкой границе.

По словам Вершинина, «то, что произошло в Сочи», является решением кризиса. Замглавы МИДа пояснил, что прекращена военная активность турецких военнослужащих в Сирии, а также отметил, что удалось заложить основу для того, чтобы решать все вопросы на основе диалога.

«Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры», — заявил дипломат, ответив, что предложение немецкой стороны было высказано до того, как президенту России Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удалось достичь договоренностей по разрешению ситуации в Сирии.

Материал дополняется.

Теги: Сирия, МИД России
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter