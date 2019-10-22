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Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи [с президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — сказал Песков. По его словам, Путин рассказал Асаду об основных положениях меморандума о взаимопонимании, составленного по итогам встречи.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии

Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов. Во время встречи стороны обсудили операцию в Сирии. Эрдоган подробно объяснил Путину цели и задачи операции «Источник мира». Стороны также договорились, что на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции, это произойдет на участках, которые находятся «за пределами проведения операции Турции».

По словам президента России, переговоры позволили выйти на «судьбоносные решения» о разрядке в Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что операция турецких вооруженных сил после переговоров Эрдогана и Путина прекращается.

Теги: Владимир Путин, Башар Асад, переговоры, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
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