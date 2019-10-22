Путин проинформировал Асада об итогах переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проинформировал сирийского коллегу Башара Асада об итогах встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась во вторник в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи [с президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — сказал Песков. По его словам, Путин рассказал Асаду об основных положениях меморандума о взаимопонимании, составленного по итогам встречи.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов. Во время встречи стороны обсудили операцию в Сирии. Эрдоган подробно объяснил Путину цели и задачи операции «Источник мира». Стороны также договорились, что на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции, это произойдет на участках, которые находятся «за пределами проведения операции Турции».