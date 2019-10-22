После переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии

Операция турецких вооруженных сил на севере Сирии прекращается после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, «насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений» (цитата по «РИА Новости»).
Лавров отметил, что район, прилегающий к зоне турецкой операции «Источник мира», будет совместно патрулироваться российской военной полицией и сирийскими войсками. Подразделения будут введены в эту зону начиная с 12:00 23 октября, им предстоит обеспечивать согласованный с Турцией отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы.