Германия намерена обсудить достигнутые Путиным и Эрдоганом соглашения

Германия обсудит с Россией и Турцией договоренности, которые были достигнуты между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает «РИА Новости».

По его словам, Берлин анализирует соглашения между Москвой и Анкарой. «Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией», — заявил Зайберт на брифинге.

Зайберт добавил, что решение сирийского кризиса касается не только Турции и России, но и Европы. Но любые договоренности, которые способствуют разрешению конфликта, только приветствуются.

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 22 октября. Президенты говорили больше шести часов. Главной темой стала военная операция Турции в Сирии против курдских сил YPG, которые Анкара считает террористами.