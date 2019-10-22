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Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут «важными, если не судьбоносными», передает корреспондент РБК.

По словам главы России, позже достигнутые решения озвучат министры иностранных дел двух стран.

Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов

Переговоры между президентами двух стран начались в 13:27 мск в Сочи и продлились более шести часов. По итогам встречи Эрдоган сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили «все, что связано с операцией «Источник мира». Ранее турецкий лидер говорил, что по результатам встречи с главой России примет «необходимые меры» по Сирии.

Как сообщил российский лидер, президенты двух стран также обсудили расширение использования карт российской платежной системы «Мир» на территории Турции.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, переговоры
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