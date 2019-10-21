Эрдоган пообещал предпринять шаги по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии, после того как встретится с российским президентом Владимиром Путиным 22 октября в Сочи. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его словам, операция была приостановлена на 120 часов, и большая часть этого времени уже прошла. «Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», — сказал Эрдоган.

Анкара начала операцию «Источник мира» с целью вытеснить курдские Отряды народной самообороны (YPG) из северных районов Сирии и создать на границе зоны безопасности, где президент Турции планирует разместить лагерь для сирийских беженцев.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам покинуть район ее проведения. После этого Турция завершит свою военную операцию, а США взамен поэтапно снимут экономические санкции с Анкары.